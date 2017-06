Até quando esperar?

Editorial

Duas considerações feitas por leitores deste jornal, na Coluna Informação desta semana, voltam a denunciar as inaceitáveis condições do deslocamento dos moradores da Região do Alto Tietê, registradas principalmente em horários de pico da linha ferroviária entre Mogi das Cruzes e São Paulo.

Esses relatos reforçam o fracasso dos nossos deputados, prefeitos e vereadores na defesa dos interesses dos milhares de eleitores de Mogi das Cruzes e demais cidades da Região. Quando não é ano eleitoral, fortuitamente nossos representantes tomam conhecimento das agruras e transtornos vividos pelos passageiros.

O descaso do estado com transporte ferroviário regional se dá pela falta de pressão política e popular. Por falta de vozes que lembrem ao governador Geraldo Alckmin e aos dirigentes da Companhia Paulista dos Trens Metropolitanos (CPTM) a nossa insatisfação com a superlotação e com a “humilhante e desumana baldeação” realizada na Estação Guianases pelos passageiros das linhas Coral (11) e Safiras (12).

Sem esse tipo de questionamento, a situação permanecerá a mesma. Muitos passageiros se acostumam com as condições degradantes e inseguras. Dona Terezinha não. Aos 75 anos, ela ligou para o jornal para contar sobre momentos dificílimos que passou, quando levava a filha, de 47 anos, para uma consulta no Hospital do Servidor, na Capital. Depois de ter de trocar de uma composição com “problemas técnicas”, ela e todos os demais passageiros enfrentaram momentos de muita tensão e revolta dentro do trem superlotado. Tão superlotado, que ela não conseguiu descer na estação que pretendia.

Pessoas com mobilidade reduzida, idosos e mães com filhos pequenos são os mais frágeis. E mesmo cidadãos com plenas capacidades físicas são passam aperto dentro dos vagões. As condições a que essas pessoas são submetidas são degradantes, inseguras.

Como bem questiona Paulo Machado, ex-dirigente da Regional do Ciesp, “por que não eliminar de vez essa humilhante e desumana baldeação? A justificativa da falta de viadutos não aceitamos mais, pois os trens expressos e os “sucatões” continuam circulando e por que essas composições, inclusive os “sucatões”, não prosseguem até a Luz ?”

Esse jornal concorda com Paulo Machado: “Não vejo como não responsabilizar nossa classe política (da região, diga-se de passagem), por sua incompetência de tratar, pressionar e resolver esse problema que envolve milhares de pessoas”. E lamenta constatar a ineficiência da nossa representatividade política nesse e em outros assuntos regionais.