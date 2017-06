Cartas

A segurança pública e privada continua perdendo feio para a bandidagem. Dados oficiais apontam que, no Brasil, no último ano, cerca de 60 mil vigilantes abandonaram a profissão simplesmente – pasmem! – por medo de morrer. O crime organizado, ou Estado paralelo, é a maior das ameaças enfrentadas pela sociedade. Não dá mais para levar em banho-maria uma questão que já atingiu níveis tão alarmantes. Ou acabamos com o crime organizado, ou ele acaba conosco. Só não enxerga quem não quer.

Marcelo de Lima Araújo

marcelodelimaaraujo@yahoo.com.br