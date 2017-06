Curso de Odontologia da UBC completa 20 anos com 670 profissionais formados

Cidades

O curso de Odontologia da Universidade Braz Cubas completa 20 anos com 670 profissionais formados. Contabiliza, ainda, mais de 118 mil atendimentos na Clínica de Odontologia. Atualmente, a universidade conta com 19 turmas nos períodos matutino e noturno tendo 740 alunos matriculados.

O primeiro curso da área de Saúde na instituição foi criado em 1997 e contou com 60 alunos ingressantes. Nessa época, as aulas eram realizadas ainda no prédio Didático, uma vez que o prédio da Saúde começou a ser construído somente em 1999. O curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em maio de 2001.

Ao longo dos anos, a Odontologia da Universidade Braz Cubas ampliou sua infraestrutura, adquirindo equipamentos e materiais didáticos modernos, tanto para os laboratórios quanto para a sala de aula e núcleos de pesquisa.

Conta hoje com salas de aulas e clínica de graduação, salas de radiografias periapicais, central de esterilização e distribuição de materiais, laboratório de diagnóstico radiográfico/imagens, aparelho de radiografia panorâmica e câmara escura para revelação. E ainda um laboratório de próteses dentárias, um laboratório multidisciplinar, uma clínica térrea e um centro cirúrgico.

“Essa data é muito significativa para nós e se coloca como uma oportunidade para nossa reflexão sobre os desafios que os tempos atuais nos impõem, de reafirmar nosso compromisso com o ensino e aprendizagem ampliada, com a promoção de saúde, produção de conhecimento socialmente relevante e a formação de cirurgiões-dentistas com capacidade crítica e ética de transformar a nossa realidade”, destaca a coordenadora do curso de Odontologia, Bianca Freo.

Atividades

Além das disciplinas em sala de aula e laboratório, os alunos realizam ações sociais com promoção de saúde bucal e atendimento multidisciplinar para a população da região do Alto Tietê. Essa ação, também foi realizada no Líbano, a partir do trabalho conjunto de alunos, professores e parcerias. Durante esses 20 anos, o curso de Odontologia da Braz Cubas prestou mais de 118 mil atendimentos gratuitos à população.

O curso organiza também o Congresso Odontológico da Universidade Braz Cubas (COUBC), que neste ano, está na 12ª edição, sempre com o objetivo de discutir temas atuais da área por meio de palestras, fórum científico e painéis.



Comemorações

Uma série de atividades foi programada ao longo do ano para comemorar os 20 anos de implantação do curso. No primeiro semestre foi criado um logo comemorativo em alusão à data e um site com informações e novidades sobre a Odontologia da Universidade Braz Cubas. Ainda neste ano, está programada uma reunião da primeira turma formada na universidade pelo curso de Odontologia e a divulgação de uma retrospectiva de 20 anos com fotos e vídeos. “Queremos reunir todos os profissionais que fizeram parte desta grande história”, finaliza Bianca Freo.